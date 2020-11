Após o polêmico posicionamento sobre o caso da jovem Mariana Ferrer, vítima de estupro em uma casa noturna de Jurerê Internacional (SC), o comentarista Rodrigo Constantino, 44, foi demitido de diversos veículos dos quais trabalhava, e também recebeu uma enxurrada de crítica de artistas e celebridades.

Uma delas veio da cantora Anitta, 27, que repudiou solenemente a fala de Constantino, que disse que castigaria a filha se estivesse na pele de Ferrer. A artista usou as redes sociais para se manifestar contra o comentarista, e afirmou: “Coitada da sua filha e de você, que nunca vai saber quem são seus filhos de verdade porque nunca que vão compartilhar a vida deles com um ser vivo desse.”

Em resposta, durante uma live nesta quinta-feira (5), Rodrigo Constantino chorou ao citar a fala de Anitta, e afirmou que esta seria prejudicial para sua filha. “Você imagina o que é ver uma Anitta massacrando teu pai como um defensor de estuprador, você imagina o que dever ser isso na cabeça dela.”

Logo após o comentário, os olhos do comentarista se encheram de lágrimas, mas logo ele se recompôs e continuou o ataque à cantora. “Olha, não te respeito como ‘pensadora’ nem como mulher, e todo meu esforço ao educar a minha filha é justamente para ela ser o seu oposto. Tenho tido muito sucesso”, declarou.

Assim como outros artistas, Anitta se irritou com as declarações dadas por Constantino. Através do Twitter, a cantora voz de “Vai Malandra” foi irônica ao responder uma publicação do comentarista.

Ela disse que ficou em uma casa com dez homens, sendo a única mulher, e não foi estuprada -mesmo estando embriagada.

“Fiquei de férias numa casa com 10 homens. Eu era a única mulher. Fiquei tri bêbada todos os dias… nenhum transou comigo. Acho que vou ligar pros pais de um por um pra agradecer a educação que deram pra esses rapazes. Imagina se tivessem sido educados do seu jeitinho? Ufa!” (sic).

Além das críticas ao comentarista, Anitta demonstrou apoio à Mariana Ferrer. “Eu admiro sua coragem de uma forma que você nem imagina”, escreveu ela em suas redes sociais.

Após o anúncio do desligamento da Jovem Pan, Constantino comentou o assunto e ressaltou: “Vocês venceram uma batalha, parabéns! A pressão foi tão grande sobre a Jovem Pan, distorcendo claramente minha fala, que não resistiram”, escreveu. “Não os culpo. É do jogo. Quem me conhece e quem viu de fato sabe que eu jamais faria apologia ao estupro! Mas desde já estou fora da Jovem Pan.”