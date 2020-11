Uma curva acentuada fez com que um motorista de Anápolis, de 35 anos, perdesse o controle do carro e tombasse o veículo em uma região de mata no final da madrugada deste domingo (18).

Enquanto trafegava pela Avenida Amanda Braga Tibúrcio, próxima ao Condomínio Vale dos Pássaros, na região Sul da cidade, o condutor acabou passando direto na curva do final da via.

O Chevrolet Celta capotou e foi parar em uma pequena mata local. O homem desmaiou e ficou preso às ferragens, com suspeita de estar sofrendo uma parada cardíaca.

O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente até o local, junto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e conseguiram realizar o resgate.

Dada a gravidade da situação, a vítima foi encaminhada até o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) em uma das ambulâncias de tratamento avançado do SAMU.

O Portal 6 entrou em contato com a assessoria do HUANA no final da tarde de hoje e descobriu que a condição do motorista é muito delicada e que ele segue internado em estado gravíssimo e instável.