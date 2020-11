Moradores do Residencial São José, no Jardim Suíço, em Anápolis, precisaram acionar a Polícia Militar (PM), na noite desta quinta-feira (12), depois de ouvirem incessantes pedidos de socorro.

Quando a equipe chegou ao local, foi recebida no endereço dos gritos por um jovem de 22 anos, que confessou ter tido uma briga com a namorada, com quem divide o apartamento há um ano.

O motivo? A garota, de 25 anos, teria ido para a igreja sem a autorização do companheiro.

Aos policiais, a vítima contou que foi agredida assim que voltou para casa do culto, sendo empurrada contra a parede e levando tapas na cabeça.

Foi neste momento que ela teria ido até a janela para gritar por ajuda. Ao tentar abri-la, feriu uma das mãos e o Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (SAMU) teve de ser chamado para prestar os primeiros socorros.

O casal foi encaminhado à Central de Flagrantes e o namorado da garota deverá responder criminalmente por lesão corporal dolosa, no âmbito da Violência Doméstica.