Ingressar no ensino superior é fundamental para aqueles que desejam alcançar grandes oportunidades através de conhecimento.

Neste sentido, a UniEVANGÉLICA, que está entre as melhores instituições privadas de Goiás, criou condições especiais para pessoas que já tenham feito faculdade, mas têm vontade de continuar os estudos.

Se trata da Segunda Graduação, em que todos os novos alunos ganharão a isenção integral da taxa de matrícula e desconto de 50% de desconto nas mensalidades até o fim do curso novo – exceto Medicina.

Ao todo, a UniEVANGÉLICA oferece mais de 50 cursos de graduação, presenciais e a distância.

Para os portadores de diploma começarem a estudar, basta que apresentem na instituição uma cópia do certificado de conclusão do ensino médio e cópias do diploma e do histórico escolar de curso superior.

As inscrições são feitas no conforto do lar, diretamente pelo site da UniEVANGÉLICA.

Em tempo

Contando com anos de tradição e prestes a se tornar uma Universidade, a UniEVANGÉLICA tem biblioteca com mais de 100 mil títulos, centenas de laboratórios e uma estrutura completa para auxiliar no aprendizado dos alunos.

O Centro Universitário tem também o maior estacionamento solar do país, além de um quadro de professores qualificados, com doutores e mestres, faz com que o padrão UniEVANGÉLICA de ensino esteja presente nestas duas modalidades de ensino.

Somam-se a isso 41 cursos de pós-graduação lato sensu, 4 cursos de Mestrado e 2 cursos de Doutorado.