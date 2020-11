Deputado estadual por Goiás, e morador do Jardim Alexandrina, um dos bairros mais tradicionais da região Norte de Anápolis, Amilton Filho (SDD) esteve no setor na tarde deste domingo (15) para votar.

Fiel aliado do atual prefeito, e candidato à reeleição, Roberto Naves (PP), o deputado votou Escola Municipal que leva o nome do bairro.

Lá, ele também conversou com o Portal 6 e justificou o súbito aumento de Roberto nas pesquisas de intenção de votos.

“Creio que foi um misto de motivos. Primeiramente, pelo grande tempo de televisão, que permitiu expor à população os projetos, realizações e propostas para um novo mandato.”

“Em segundo lugar, o sentimento da cidade de Anápolis. Um sentimento conservador que não queria a volta do PT, esse sentimento anti-PT também colaborou para o fortalecimento do Roberto”, argumentou.

Questionado pela reportagem se enxergava algum perigo em um possível segundo turno, com tempos de televisão e propagandas eleitorais iguais, Amilton se manteve confiante no projeto do candidato à reeleição.

“Os tempos iguais permitem uma oportunidade para as pessoas ouvirem as propostas de cada um. E o sentimento das pessoas é de manter este projeto e não voltar para trás”, finalizou.

