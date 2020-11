Uma mulher, de 40 anos, não resistiu e morreu em um acidente no final da noite deste sábado (15) na BR-060, em Anápolis.

A fatalidade ocorreu no sentido decrescente do KM 92, em frente ao Posto Conquista, no Jardim Alvorada, região Leste da cidade.

No local, a motociclista Solange Cândida de Oliveira teria colidido a Honda Biz que pilotava contra uma caminhonete Chevrolet S10.

Populares que presenciaram a cena acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que apenas confirmou o óbito.

O corpo foi removido pela Polícia Científica e a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) vai apurar o caso.