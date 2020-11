No último domingo (15) de eleições, uma viatura do 28°BPM teve que se locomover para a Escola Municipal Walter Beze, no bairro São Lourenço, região Central de Anápolis, para registrar mais um crime eleitoral.

É que um homem, de 42 anos, foi totalmente desrespeitoso com os mesários que estavam ali colaborando com as votações.

A revolta se deu após ser informado que o título que ele levava era antigo e estava inválido. Ou seja, não era possível exercer o direito de voto.

Diante disso, o cidadão começou a xingar os voluntários da escola e atirou contra eles o documento. Logo em seguida, ainda em momento de fúria, rasgou o título.

As pessoas que estavam no local o seguraram e logo acionaram os policiais militares para tentar controlar a situação.

Detido e conduzido à sede da Delegacia da Policia Federal (PF), ele autuado pelo crime de desacato.