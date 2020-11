Um homem ainda não identificado morreu na madrugada desta quarta-feira (18) após confrontar policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis.

Ele e outros dois suspeitos estavam em uma Hilux preta, roubada na cidade no último dia 26, e teriam acabado de participar de outra ação da mesma natureza para subtrair uma S-10 de cor branca, no povoado Trevo do Zé Rosário, em Leopoldo de Bulhões.

A equipe iniciou um patrulhamento pela região e conseguiu localizar a caminhonete na GO-415, mas os ocupantes desobedeceram a ordem de parada.

Tiros foram trocados durantes uma perseguição e o motorista da Hilux parou nas proximidades de uma mata.

Os três desceram do veículo ainda efetuando disparos contra a CPE, que teve de revidar.

Um deles acabou alvejado e, mesmo tendo recebido socorro médico, não resistiu aos ferimentos. Os outros dois conseguiram fugir.

Junto do baleado, os policiais ainda encontraram um revólver com cinco munições deflagradas. Ele não carregava nenhum documento.