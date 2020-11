A Saneago divulgou um comunicado na manhã desta sexta-feira (20) para informar novos problemas com o abastecimento em Anápolis.

De acordo com a companhia, desde às 06h30 a captação do Piancó 1 está sem energia elétrica, o que compromete o fornecimento de água.

Ao Portal 6, a Saneago explicou que ainda não tem uma lista de bairros afetados porque os reservatórios estavam com um nível satisfatório quando o problema começou.

A orientação, no entanto, é que os clientes façam consumo consciente da reserva, uma vez que a normalização só ocorrerá gradualmente após a retomada da energia.

O Sistema Piancó é responsável pelo abastecimento de 80% dos bairros da cidade.

A Enel Distribuição Goiás já confirmou que está com uma falha em uma linha de comunicação, afetando a Fazenda Piancó.

A empresa afirma que uma equipe já fez o isolamento do local defeituoso para reestabelecer o serviço “o mais breve possível”.

Desde o final do ano passado, realizamos investimentos e um conjunto de melhorias operacionais, que garantiram regularidade no fornecimento de água tratada, no município, inclusive no período de estiagem. Entretanto, sucessivas interrupções no fornecimento de energia elétrica têm provocado períodos de paralisações do sistema de abastecimento.