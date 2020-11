Boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) neste sábado (21) mostra que Anápolis tem 16.175 casos confirmados de Covid-19.

Desse montante, 27 foram registrados nas últimas 24h: 19 em moradores do sexo feminino, com idade entre três e 73 anos; e oito em moradores do sexo masculino, de 22 a 54 anos.

De acordo com a Semusa, não houve nenhuma notificação de óbito no período e a quantidade total de vítimas permanece em 368.

Dos 16.175 casos, a pasta diz que 15.476 se referem a recuperados da infecção pelo novo coronavírus. Os demais seguem em isolamento domiciliar ou internados.