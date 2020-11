Equipes da Polícia Militar tiveram de se deslocar às pressas até uma fazenda, nas proximidades do Residencial São Cristóvão, em Anápolis, na noite deste domingo (22), para atender uma denúncia de violência doméstica.

Quando estavam chegando no endereço, os agentes viram um garotinho gritando na porteira, dizendo que o pai estava louco e queria matar a mãe.

No local, o homem, que tem 52 anos, encarou os policiais com uma faca e disse que ninguém o levaria preso. Afirmou também que só sairiam com ele dali se estivesse morto.

Em seguida, pegou um facão e partiu para cima da equipe, que precisou acionar reforços. O suspeito estava tão alterado que desacatou todos os agentes e apagou as luzes da fazenda para dificultar a abordagem.

Ele ainda chegou a machucar a esposa no braço e na cabeça. A vítima contou que constantemente era ameaçada pelo companheiro.

Quando o reforço chegou, os policiais conseguiram dar voz de prisão ao homem, que tinha em mãos, além das duas facas, dois simulacros de arma de fogo.

O suspeito foi autuado por lesão corporal dolosa, desacato, resistência e já está à disposição do Poder Judiciário.