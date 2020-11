O empresário Lucas Castro foi um dos primeiros em Anápolis a comercializar itens da Xiaomi, uma marca chinesa que ganhou o mundo e oferece uma linha completa de produtos, como smartphone, relógio smart e fones de ouvido.

O sucesso nas vendas foi tão grande que o jovem deixou de trabalhar com outras marcas importadas para se dedicar exclusivamente a Xiaomi.

Para atender a todos os clientes com mais conforto e ajudar a aquecer a economia local, inaugurou recentemente a loja Castro Imports, que já possui quatro colaboradores.

“Só tenho a agradecer todos que acreditaram no meu sonho. Agradeço de coração minha família e meus clientes que apoiaram desde quando eu comecei batendo de porta em porta oferecendo produtos em estoque. O dinheiro era pouco para investir, mas insisti e a vitória veio”, relatou.

“Eu era motorista de aplicativo e vendi o meu carro, que era ferramenta do meu trabalho, para investir nesse negócio. A Xiaomi é uma das marcas mais vendidas do mercado e o principal diferencial é o custo benefício. Os aparelhos não são caros, mas oferecem tudo de última geração e tecnologia no aparelho”, acrescentou.

Atualmente, Castro Imports faz envios para todos os bairros de Anápolis, bem como para qualquer estado brasileiro e até outros países.

Para facilitar para os clientes que desejam obter os produtos, as compras ainda podem ser divididas em até 12 vezes nos cartões de crédito. Na loja, também é realizada toda parte de manutenção dos aparelhos.

A Castro Imports fica na Rua Bologna, Quadra 07, Lote 39, no Jardim Itália.

Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações, basta acessar o Instagram da empresa ou entrar em contato pelo telefone (62) 9 8317-9582.