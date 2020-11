Uma tentativa de assalto acabou deixando um homem ferido e outros dois foragidos no início da tarde desta terça-feira (24) no Jardim Arco Verde, bairro da região Sudeste de Anápolis.

Uma dupla se aproximou de um policial aposentado para tentar realizar o furto, porém, o antigo servidor estava armado e reagiu.

Um confronto se iniciou no local e, em meio ao embate entre as partes, o militar acabou sendo baleado no braço.

Os dois responsáveis fugiram e, até o momento, se encontram foragidos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar os cuidados médicos e compareceu rapidamente até o local.

O Portal 6 apurou que, apesar do ferimento, o estado da vítima, que ainda não foi identificada, é estável.

Mais informações a qualquer momento.