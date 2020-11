Em entrevista ao Portal 6 no início da tarde desta sexta-feira (27), o prefeito Roberto Naves (PP) rebateu críticas da campanha petista de que ele estaria se esquivando de um confronto direto com Antônio Gomide (PT).

Por telefone, o candidato à reeleição argumentou que não se negou a participar de nenhuma entrevista, sabatina ou debate desde o início do primeiro turno. Ao contrário do adversário dele nesta reta final, que não compareceu aos primeiros confrontos entre postulantes a chefe do Executivo Municipal.

Roberto também se queixou dos ataques que recebeu na propaganda do PT ressaltando as decisões da Justiça Eleitoral, que declarou as peças como inverídicas e concedeu direto de resposta ao pepista dentro do tempo de rádio e TV de Gomide.

O prefeito também chamou de “politicagem” e “falta de respeito” os insultos que está recebendo desde que se isolou em casa após ele e uma das filhas apresentarem sintomas de Covid-19.

Ele também contou que deve fazer o teste PCR ainda hoje e que torce para que o resultado seja negativo, pois os efeitos que ambos estão sentido no corpo podem ser alguma virose.

“Durante 60 dias apresentamos propostas e fizemos uma campanha limpa. Participamos de todas as entrevistas e dos debates, sendo que o candidato Antônio Gomide usou seu tempo de programa eleitoral para fazer ataques mentirosos, como a própria Justiça já declarou”, disse.

“Ele não foi nos debates do Gmais e Portal 6. Agora, mais uma vez, faz politicagem e não respeita as pessoas”, emendou.