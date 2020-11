Anápolis voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. É que enquanto muitos acompanhavam neste domingo (29) os resultados das eleições, uma nova polêmica viralizou no país inteiro.

Um rapaz, identificado como Igor Viana, usou o Instagram para gravar stories dizendo que não se relaciona com mulheres que tenham mais de 50 kg e nem que possuam estrias no corpo.

Durante o discurso carregado de misoginia, ainda deixou aberta uma caixa de perguntas para tratar sobre o assunto com mensagens de apoio dos seguidores.

“Eu não pego mina abaixo dos 50 kg mano. É um padrão que eu estabeleci. Eu acho que essa parada de estria nem é discutível. Quando vejo menina com estria eu passo mal. Me dá meio que nojo, parece que vai rachar”, afirmou Igor.

Mais um macho de Chernobyl, é oque Anápolis mais tem … — Náclara (@belezacelta) November 30, 2020

A repercussão negativa desses comentários foi imediata e a conta usada pelo jovem acabou sendo desativada.

No Twitter, capturas de tela com as palavras de Igor já possuem milhares de visualizações. Já no Instagram, as imagens foram repercutidas em grandes perfis, como a Alfinetei, que tem 14 milhões de seguidores.

Vários digitais influencers e artistas, inclusive, comentaram a publicação fazendo críticas ao comportamento do anapolino. Dentre eles o ex-bbb Pyong Lee, a atriz Rosiane Pinheiro e cantor Rodrigo, que faz dupla com George Henrique.

As repreensões, porém, não causaram nenhum remorso em Igor, que já criou vários outros perfis se denominando como o “anti-estrias” e se gabando porque o stories dele estão sendo vistos “até pela Anitta”.

Anápolis movendo o Brasil inteiro pra cancelar o igor viana — doardo (@Duudu_miguel) November 30, 2020

anapolis só entra na mídia quando é pra cancelar algum influêncer né, o anapolino n cansa de passar vergonha — vitorr miranda (@vitr0r) November 30, 2020

to me sentindo privilegiada por ter estrias e pesar mais de 50kg viu — Isa (@cossta_isa) November 30, 2020

E esse babaca de Anápolis faz um esforço tamanho do mundo pra gostar de mulher vsf — universitária cansada do ead (@bigshoe_03) November 30, 2020