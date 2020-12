O Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) abriu processo seletivo com 80 vagas para Técnico em Enfermagem.

De acordo com a unidade de saúde, 20 são imediatas e 60 são para cadastro de reserva. O salário é de R$ 1.564,95 para uma jornada mensal de 210h.

Para participar, é necessário ter ensino técnico completo em Enfermagem e registro ativo no conselho regional competente.

Entre as fases do processo seletivo estão análise curricular e entrevista por competências técnicas e comportamentais.

Os interessados devem se inscrever até 03 de dezembro no site do HUANA. Por lá, também consta todas as demais informações referente às vagas.