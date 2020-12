Em pleno funcionamento desde 1932, o Colégio Couto Magalhães é uma referência em ensino de excelência para crianças e adolescentes.

Com objetivo de ofertar mais oportunidades para os pais que querem que os filhos tenham acesso à melhor educação, a instituição está com uma promoção exclusiva: 35% de desconto para matrículas feitas até o dia 23 de janeiro de 2021.

“Além desse desconto, temos o desconto de pontualidade que habitualmente é de 12%, mas que por conta da pandemia está em 20% para pagamentos feitos até o dia 15 de cada mês”, explicou Paulo Alberto dos Santos, diretor do Couto Magalhães.

Com um corpo docente qualificado, os alunos ainda contam com ambiente amplo e acolhedor, que possui estruturas modernas que também auxiliam na formação de cada estudante.

Junto das disciplinas tradicionais, o Couto Magalhães também dispõe de disciplinas de tecnologias integradas na matriz curricular, que trabalha no ensino médio temáticas como robótica, automação, programação, internet das coisas (IOT), NFC, modelagem e impressão 3D e montagem e operação de drones.

Existe ainda uma preocupação com a saúde psicológica e física dos alunos. Por isso, há a oferta de uma matéria que trabalha a educação sócio emocional, além da prática de desportos.

“Oferecemos turmas desde o infantil 1 (1 ano de idade) até o ciclo completo do ensino médio com ênfase em preparação para o Enem e demais certames de ingresso no nível superior”, detalhou o diretor.

Para a matrícula, basta que os pais ou responsáveis acessem o site da instituição e agendem um horário de visita para conhecer a unidade, bem como os profissionais que atuam nela.

Mais informações pelos telefones (62) 3310-6634 e (62) 3310-6641 ou pelo site.