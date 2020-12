De 25 de novembro a 27 de dezembro acontece a campanha de Natal do Brasil Park Shopping. Participando, o cliente pode levar um carro zero quilômetro.

Para concorrer é muito fácil, em exposição no Brasil Park Shopping, há um carro cheio de bolinhas e o objetivo é responder à pergunta “Quantas bolinhas vermelhas tem dentro do carro?”.

A cada R$100 em compras, ganha o direito de dar um palpite e participar do sorteio de um Fiat Mobi.

O processo é feito pelo próprio aplicativo do shopping, de forma fácil e rápida, cadastrando as notas fiscais e inserindo o palpite. A revelação do vencedor será no dia 28 de dezembro.

Todas as medidas de segurança continuam sendo tomadas pelo shopping durante todo o período da campanha.

Aproveite essa oportunidade para fazer suas compras de Natal no Brasil Park Shopping e ainda ter a chance de ganhar um Fiat Mobi.

Para mais informações, consulte as redes sociais do shopping no Facebook ou no Instagram (@brasilparkshopping).