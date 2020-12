Uma abordagem policial próxima à região da rodoviária, no Centro de Anápolis, rendeu uma inusitada apreensão de droga na manhã desta quinta-feira (03).

Isso porque um jovem de 23 anos estava com uma espécie de suco de maconha dentro da mochila.

Um cigarro da mesma erva também foi encontrado na carteira do rapaz, que nunca teve nenhuma passagem pela polícia.

Alegando ser mero apreciador da cannabis, ele foi liberado no local, mas antes teve de assinar o termo de ocorrência para se apresentar à Justiça no mês de março.

Desde de 2006, o consumo de drogas deixou de ser crime no Brasil. No entanto, se a quantidade encontrada com o indivíduo for grande, pode-se caracterizar tráfico de drogas – que é inafiançável e tem pena de três a quinze anos de reclusão.