Nesta quinta-feira (03), muitos anapolinos já acordaram buscando meios para se refrescar. É que a temperatura aumentou e a estimativa do clima tempo é de que a cidade registre 31º C até por volta das 16h.

Usuários do Twitter chegaram até a fazer publicações para reclamar do calorão que já podia ser sentido no município logo no início da manhã.

08:30 da manhã já não dava pra ficar fora de uma sombra — Sixx (@Siixxxxxxxxxxxx) December 3, 2020

Anápolis ta toda errada

Vai chover — amor (@acoosmo) December 3, 2020

Meu Deus que calor é esse Anápolis????? — super choq (@Leofrcs) December 3, 2020

Para quem gosta de um tempinho mais ameno, a boa notícia notícia é que, a partir de amanhã (04), há a previsão de chuva todos os dias até a próxima segunda-feira (07), quando deve cair um volume de 21 mm de água.

Até lá, o calor pode permanecer durante as tardes, com máximas que devem variar entre 28ºC e 29ºC.

A sensação de frescor, porém, será sentida durante as manhãs e finais de noite, com mínimas de 17º c a 19º C.