Um novo acidente foi registrado no perímetro urbano da BR-153, na altura do antigo clube Lírios do Campo, em Anápolis.

Ocorreu na tarde desta sexta-feira (04) e o veículo da vez foi um VW Gol preto, que capotou na pista e ficou bastante destruído.

O Portal 6 apurou que, por sorte, os militares da Aeronáutica que estavam no veículo nada sofreram além do susto.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local organizando o tráfego de veículos.

O trânsito chegou a ficar lento entre o Recanto do Sol e Havan, mas já foi liberado.

Vídeo amador gravado pelo internauta Jonathan Costa mostra a movimentação no local.

Mais informações a qualquer momento.