Realizada desde 2014, a pesquisa das “Melhores Cidades para Fazer Negócios” da Urban Systems, empresa especializada em consultoria, teve o resultado de 2020 divulgado, e Anápolis marcou presença.

O estudo deste ano veio acompanhado de novidades. Após seis anos desenvolvendo o levantamento com a mesma metodologia e processos, a empresa decidiu alterar os recortes e indicadores da pesquisa.

Muito por conta dos impactos econômicos e sociais trazidos pela pandemia do novo coronavírus, mas também em uma tentativa de oferecer resultados mais completos.

Os segmentos analisados foram: educação, comércio, serviços, indústria, mercado imobiliário/construção civil e agropecuária.

Resultados

Com a presença do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), carro-chefe da economia local, a expectativa era de que os resultados na área de Indústria fossem altamente positivos para o município.

Entretanto, este não foi o caso. A indústria anapolina teve o pior resultado dentro das análises e por pouco não ficou fora do top 100 da pesquisa, figurando na 93º posição do segmento.

Por outro lado, houveram várias outras surpresas positivas.

Uma delas foi a categoria Educação, que rendeu a melhor classificação de Anápolis em todas as divisões analisadas, com a 62º posição.

Comércio e Agropecuária foram outros destaques anapolinos no estudo, estando na 64º e 71º colocação, respectivamente.

O Mercado Imobiliário encerrou a participação do município no estudo com o 82º lugar.

O estudo completo pode ser lido aqui.