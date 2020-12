O filme da Netflix “Tudo Bem no Natal que Vem”, estrelado por Leandro Hassum, está em primeiro lugar em diversos países europeus. O longa é primeira produção de Natal da Netflix no Brasil e estreou no dia 3 de dezembro.

De acordo com o site Flixpatrol, especializado em rankings de audiência de streaming, o filme brasileiro, chamado de “Just Another Christmas” fora do Brasil, é líder em Portugal, Alemanha, Suíça, Áustria e Luxemburgo.

Além disso, foi terceiro mais visto da Netflix no fim de semana, em todo o mundo. Procurada, a Netflix diz que ainda não era possível confirmar as informações no momento.

O longa repete a parceria de sucesso dos cinemas de Hassum, Cursino e o diretor Roberto Santucci, que fizeram juntos os três filmes “Até que a Sorte nos Separe”, e os dois “O Candidato Honesto”.

A cada ano, Jorge precisa lidar com as transformações em sua vida e na de sua família -muitas das quais decorrentes de atitudes suas, mas que ele não faz a menor ideia. Em princípio, o rabugento personagem não gosta do Natal, data em que também comemora o aniversário.

Na visão dele, é tudo sempre a mesma coisa: trânsito, correria e estresse. São iguais até mesmo alguns dos diálogos e piadas em família, como a do doce de pavê. “É para ver ou para comer?”, diz um tio da sua mulher. Com o tempo, porém, algumas mudanças são drásticas e o humor cede espaço ao drama do terceiro ato para o fim do longa.