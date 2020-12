Seu Waldemar usou as redes sociais na noite desta terça-feira (09) para, enfim, se pronunciar sobre o episódio do último domingo (05), quando publicou e expôs o rosto de uma mulher nua.

O humorista afirmou ter chegado há um dia de São Paulo e precisou ser medicado, por isso teria demorado tanto para aparecer e comentar sobre o assunto.

Ele iniciou o discurso confirmando os fatos e lembrando que não tem “nenhum antecedente que manchasse a carreira e nenhum histórico de desrespeito à nenhuma mulher”.

“Estou aqui para assumir que eu errei em ter filmado pensando em mandar só pra mim. De uma forma não intencional acabei publicando e jamais pensando em prejudicá-la e obviamente a mim. Já estou colhendo as duras consequências do meu ato” afirmou.

O goiano também alega que está envergonhado, arrependido e pediu desculpas à vítima e a família dela. Sustentou ainda que foi ele quem pediu afastamento da Glory Comunicação, empresa que fazia o gerenciamento da carreira de artística dele.

“Erros foram feitos para serem cometidos e não repetidos. Que isso sirva de exemplo principalmente para mim. É isso”, finalizou.

Seu Waldemar se pronuncia após publicar vídeo com nudez feminina. pic.twitter.com/iTtpHjTos7 — Portal 6 (@portal6anapolis) December 9, 2020

Em tempo

Depois que publicou o conteúdo de nudez feminina, Seu Waldemar foi demitido da TV Anhanguera, onde apresentava o programa No Balaio e teve vários contratos rescindidos.

Dentre eles com a Glory Comunicação, Tecar Jeep, Flávio’s Calçados e Café Boca de Pito.

O efeito negativo ainda foi percebido no Instagram do humorista. No início da segunda-feira (07) ele tinha 952 mil seguidores. Nesta quarta (09), o número já caiu para 922 mil. Uma diferença de 30 mil.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC) também abriu, nesta terça-feira (08), um procedimento para investigar o Seu Waldemar.

Segundo a corporação, foi lavrado boletim de ocorrência de ofício pelo crime de divulgação não autorizada de cena pornográfica.

A ação independe de representação da vítima, mas a delegada Sabrina Leles, titular da DERCC, informou que já fez contato telefônico com a jovem.

“Ela e o suposto autor devem ser ouvidos em breve, durante o curso do inquérito policial”, disse em comunicado à imprensa.

“Por enquanto, não serão concedidas entrevistas a respeito do caso, uma vez que a investigação ainda se encontra em estágio inicial”, complementou.