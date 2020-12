Nesta segunda-feira (14) informa o Sine Anápolis que 341 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

03-Vagas para Ajudante de Eletricista

01– Vaga para Analista de Câmbio

15-Vagas para Caseiro

02-Vagas para Encanador

01-Vaga para Lanterneiro de Automóveis (Reparação)

01-Vaga para Mecânico de Manutenção de Maquinas de Costura

02-Vagas para Mecânico de Manutenção de ônibus

07-Vagas para Motofretista

01-Vaga para Office-Boy

01 – Vaga para Operador de Maquinas de Dobrar Chapas

04-Vagas para Operador de Telemarketing Ativo

01-Vaga para Pintor de Automóveis

02-Vagas para Torneiro Mecânico

01-Vaga para Técnico Automotivo

01– Vaga para Trabalhador Rural

Importante: O Portal 6 apenas informa as vagas repassadas por e-mail pelo Sine à nossa redação. Caso encontre algum problema em relação a vaga pretendida, reporte-o ao próprio Sine.