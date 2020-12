Manter as consultas e exames em dia é fundamental para tratar e prevenir possíveis doenças. No entanto, muitos não conseguem procurar um profissional devido às filas de espera do SUS e os altos preços dos atendimentos particulares.

Para resolver essa situação, está sendo lançado em Anápolis o Cartão Pra Você, que oferece grandes descontos em clínicas médicas, laboratórios, óticas, lazer, farmácias e em outras empresas parceiras. Não tem período de carência para começar a usar e nem limite de uso.

Os interessados terão apenas de pagar uma mensalidade simbólica que varia de R$ 20 a R$25 e que podem ser quitadas por boleto ou cartões de crédito.

Com o Cartão Pra Você, uma consulta em uma especialidade e sem retorno sai por R$ 28. Já com o retorno, sai por apenas R$ 56.

Consultas com clínico geral sem retorno, os clientes pagam R$ 20. Com retorno, o custo é de R$ 40. Há ainda uma parceria com um laboratório que oferece descontos de até 25% em mais de três mil exames.

O titular contratante do cartão pode ter um total de quatro dependentes para usufruir dos mesmos descontos, sem nenhum valor adicional.

Para adquirir o cartão, basta se deslocar até a sede do Cartão Pra Você, na Rua Quinze de Dezembro, nº 296, no Centro, e apresentar os dados pessoais e um comprovante de endereço.

Todos os titulares que contratarem pelo serviço também terão direito ao auxílio funeral, no valor de R$ 2.000.

O escritório do Cartão Pra Você funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, e aos sábados, das 08h às 12h. Mais informações pelo telefone (62) 3142-5357.