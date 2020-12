Policiais militares precisaram se deslocar até o Conjunto Filostro Machado, na região Leste de Anápolis, no sábado (12), para acabar com uma grande confusão em família.

Uma jovem, de 25 anos, foi quem acionou a viatura depois de ter se envolvido em uma discussão violenta com o irmão, de 29.

Ela contou que o homem chegou em casa alterado por ter terminado com a namorada e começou a quebrar vários móveis e objetos.

A irmã pediu que parasse, mas ele não gostou da atitude e partiu para agressão, descontando na garota toda a raiva que estava sentindo com tapas, chutes e enforcamento.

O suspeito teria até atirado uma faca contra ela, que acabou pegando em uma estante da sala.

Os irmãos também tiveram uma luta corporal. Isso porque o homem ainda teria tentado bater na sobrinha, de oito anos, e a jovem interviu para que a criança não ficasse machucada.

Quando os policiais chegaram, tanto a vítima quanto o autor estavam com as roupas ensanguentadas. Ele foi detido sem resistência.

No caminho para delegacia, no entanto, xingou a irmã com vários palavrões e prometeu que a mataria assim que deixasse a cadeia.

Ele foi autuado por injúria, ameaça e lesão corporal dolosa e está à disposição do Poder Judiciário.