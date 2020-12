Um jovem de 27 anos foi levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) no final da tarde desta terça-feira (12) (HUANA) após sofrer um acidente na BR-153.

Ele perdeu o controle da Honda Biz que pilotava e caiu sobre a pista no trecho acima do Lírios do Campo. A principal suspeita é que o pneu da motocicleta tenha estourado.

Com o impacto, o jovem teve diversas escoriações por todo o corpo. Ele também apresentou fratura exposta nas mãos.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local, que já teve o tráfego liberado. Horas antes, uma médica havia capotado há pouco metros deste acidente.

O jovem chegou ao HUANA consciente e orientado. O Portal 6 apurou que ele deve receber alta ainda hoje após atendimento.