Divulgado na tarde desta terça-feira (15), o mais recente boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou o registro de um novo óbito por Covid-19 em Anápolis.

De acordo com o documento, a vítima é um idoso de 73 anos que faleceu hoje.

O último registro de morte em decorrência da Covid-19 havia sido na quinta-feira (10).

Agora, o total de fatalidades da Covid-19 em Anápolis é de 380.

Novos casos

Nas últimas 24h, mais 61 novos pacientes também foram contabilizados.

A maioria (29) são do sexo feminino, com idades entre 12 e 81 anos. Os outros 32 do sexo masculino tem entre 14 e 73 anos

Desde o início da pandemia, 17.329 pessoas foram infectadas na cidade. Destes, 16.507 se já estão livres do vírus e podem se considerar curados.