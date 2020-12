Nesta quarta-feira (16) informa o Sine Anápolis que 375 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

09 – Vagas para Acabador de Mármore e Granito

10 – Vagas para Açougueiro

03 – Vagas para Ajudante de Eletricista

01 – Vaga para Auxiliar de Expedição

01 – Vaga para Analista de Câmbio

01 – Vaga para Analista de Telecomunicação

01 – Vaga para Auxiliar Técnico de Refrigeração

01 – Vaga para Cardiologista

01 – Vaga para Designer Gráfico

01 – Vaga para Endocrinologista

02 – Vagas para Esteticista

05 – Vagas para Garçom

01 – Vaga para Ginecologista

01 – Vaga para Lanterneiro de Automóveis

02 – Vagas para Mecânico

02 – Vagas para Mecânico de Automóveis

01 – Vaga para Monitor Interno de Alarmes

08 – Vagas para Motociclista Entregador (Motofretista)

01 – Vaga para Operador de Máquinas de Dobrar Chapas

