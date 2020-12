Divulgado nesta quarta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o consolidado do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios do Brasil referente a 2018 mostra que Anápolis permanece atrás apenas de Goiânia no estado quando o assunto é macroeconomia.

O divulgado vai na contramão de previsões que davam como certo que Aparecida assumiria a segunda posição.

No entanto, os números mostram que a cidade conurbada com a capital está a pouco menos de R$ 1 bilhão para alcançar as somas das riquezas produzidas por Anápolis.

A aferição do IBGE também mostra que a indústria, que já foi responsável por apelidar a cidade de “Manchester Goiana”, não é a atividade econômica que mais pesa na balança anapolina.

Essa posição é ocupada pelos setores de serviço, sobretudo pelas áreas da educação e saúde.

