No último sábado (12), o goiano João Coelho Guimarães, de 45 anos e morador em situação de rua, foi presenteado com uma mudança no visual e se tornou um verdadeiro ‘galã de novela’.

Ele vive pelas ruas do Setor Marista, bairro nobre da capital, e passa os dias recolhendo latinhas para comprar as refeições diárias.

Em uma dessas ‘andanças’, o homem acabou conhecendo o cantor Alessandro Lobo, da dupla César e Alessandro, e os dois se tornaram amigos.

Durante a pandemia, o artista decidiu abrir uma loja de roupas masculinas de grife no mesmo ambiente de uma barbearia. João passava diariamente pela porta.

No último final de semana, para a surpresa de Alessandro, o amigo apareceu e pediu uma lâmina para aparar a barba, que já estava muito grande e incomodando.

A reação espontânea do cantor foi de chamá-lo para dentro do espaço e oferecer a ele um “dia de rei”;

A mudança do visual não foi o único presente. De brinde, João ainda ganhou um paletó, três camisas, uma calça e um sapato da vitrine da loja.

Alessandro Lobo contou ao G1 sobre que o amigo não conversava muito. No entanto, após o ‘dia de beleza’, saiu muito feliz e agradecido.

“Falar sobre isso me emociona. O cara é igual a nós. Tem cabeça boa”, afirma.