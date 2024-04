Matheus Gonçalves, do Flamengo, recupera itens roubados em assalto na saída do Maracanã

Folhapress - 08 de abril de 2024

O meia-atacante Matheus Gonçalves, 18, do Flamengo, foi assaltado neste domingo (7), nos arredores do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, após a equipe conquistar o 38º título carioca de sua história, em vitória contra o Nova Iguaçu por 1 a 0.

“Levaram meu carro, meus celulares, bolsa, tudo”, ele relatou nas redes sociais. O atleta estava próximo ao morro da Mangueira e contou que o grupo roubou também a medalha do campeonato.

Ele disse que os assaltantes apontaram um fuzil para ele e a família. “Não desejo isso para ninguém. Pior cena da minha vida”, afirmou.

Depois, o jogador informou que ele e os familiares estão bem e pediu ajuda para localizar os produtos roubados.

“Eu sei que bem material a gente ganha, mas foi tudo com muito suor, muito trabalho. Tinha um monte de roupa, minhas coisas, minha medalha”, relatou.

O atleta, ainda durante a madrugada, postou uma foto do volante do carro no story do Instagram e revelou que conseguiu recuperar todos os bens.

“Tudo recuperado!! Obrigado a todos de verdade! Todos bem!”, escreveu. “Obrigado por toda preocupação e ajuda! Agradecer pelo livramento e seguir”, completou Matheus Gonçalves.

O Flamengo conquistou o Campeonato Carioca no segundo jogo da final, com gol de Bruno Henrique.

Na primeira partida da final, no sábado (30), o time venceu por 3 a 0, com dois gols de Pedro e um contra, de Ronald.

O título carioca é a primeira conquista estadual do técnico Tite no Flamengo. Sob seu comando, o clube já havia conquistado a Taça Guanabara.

O ex-técnico da seleção brasileira chegou ao clube em outubro do ano passado.

A equipe volta a jogar na quarta-feira (10), às 21h30, pela Libertadores, no Maracanã, contra o Palestino.