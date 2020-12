Uma mulher de 33 anos foi presa no final da noite desta quarta-feira (16) após tentar fugir perigosamente da Polícia Militar, com os filhos no banco de trás do carro, no bairro Paraíso, região Sudoeste de Anápolis.

A corporação percebeu que a condutora apresentava atitude suspeita e ordenou que parasse. No entanto, começou a tentar ultrapassar os carros por um corredor estreito da rua e acabou sendo interceptada.

No veículo estavam um adolescente de 13 anos e um bebê de colo. Durante a busca, os agentes ainda localizaram no carro uma porção de maconha e R$2.650.

A mulher, que tem passagem por tráfico e o marido preso pelo mesmo crime, disse que trabalha com vendas autônomas. Alegou que não comercializava as drogas, só usava. Para provar, prometeu levar os agentes até o traficante.

No endereço apontado por ela, porém, um rapaz de 18 anos desmentiu a versão e contou que era sim usuário, mas que tinha comprado drogas com a suspeita há menos de meia hora.

A equipe foi então até a casa dela, no Residencial Copacabana, onde encontrou um tablete de maconha prensada, uma balança de precisão e um pé de maconha plantado no quintal.

A mulher foi encaminhada à Central de Flagrantes e autuada por tráfico, que é inafiançável.