Dia 30 de dezembro é o prazo final para aproveitar as condições especiais de negociação do Programa Sanear, da Saneago.

Voltada para clientes que possuem débitos relacionados à prestação dos serviços de água e esgoto, a iniciativa vale para faturas com referência até o mês de setembro deste ano.

Para o pagamento à vista, os descontos são de 98% sobre multa, juros e atualização monetária.

Caso o cliente decida parcelar, há um desconto progressivo, entre 50% e 75%, de acordo com a quantidade de parcelas – que podem chegar a 60.

No parcelamento, é preciso uma entrada de, no mínimo, 10% do valor do débito, não podendo ser menor que R$ 100.

Vale lembrar que também estão permitidas as renegociações de débitos, desde que tenha sido pago pelo menos 50% do total das parcelas do acordo inicial.

Para participar do Programa Sanear 2020, é preciso ser titular da conta ou representante legal com procuração. Basta procurar uma das agências de atendimento da companhia nas unidades do Vapt Vupt, até o próximo dia 30 de dezembro, com agendamento prévio pelo site www.vaptvupt.go.gov.br