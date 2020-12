Elizângela, 65, revoltou a web por seu posicionamento em relação a obrigatoriedade da vacinação contra o coronavírus. Em uma postagem no Instagram nesta sexta-feira (18), a atriz usou uma imagem que dizia “penetração forçada sem consentimento é estupro” com o desenho de uma seringa. Ela ainda completou, usando a frase “meu corpo minhas regras”.

A comparação entre vacinação e estupro levou muitos internautas a criticarem duramente Elizângela. “Decepção. Francamente, não se trata mais de ideologia ou individualismo mas de saúde pública. Quando uma pessoa não se vacina coloca tantas outras em risco, viabilizando a continuidade da pandemia. Essa posição é no mínimo egoísta, para não dizer irresponsável”, escreveu um seguidor da atriz.

A discussão ganhou também o Twitter. “Triste ver Elizângela compartilhar uma coisa dessas e o Ary Fontoura ainda curtir”, disse uma internauta indignada, se referindo ao apoio do consagrado ator ao comentário da artista.

“E 2020 leva mais uma artista.

“Meu corpo, minhas regras”. Essa é a legenda da foto postada pela atriz bolsonarista e negacionista Elizangela. Ps: A Nazaré tava certíssima quando te empurrou da escada. #Rip Elizangela”, postou outro revoltado, mas sem perder a piada, relembrando Djenane, personagem da atriz na novela “Senhora do Destino” (Globo 2004-2005), que foi morta pela vilã Nazaré Tedesco, após chantageá-la.

Elizângela estreou na TV ainda criança, em 1965, como apresentadora do Jornal Infantil da Excelsior, na extinta TV Excelsior, seguindo nesta função no Topo Gigio Especial, na Globo. A atriz está no ar na reprise de “A Força do Querer” (Globo), vivendo Aurora, mãe da personagem Bibi Perigosa, interpretada por Juliana Paes.

É importante salientar que as vacinas só poderão ser aplicadas no Brasil após receberem a autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), órgão regulador vinculado ao Ministério da Saúde.

