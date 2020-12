Uma mulher precisou acionar às pressas o Corpo de Bombeiros, na madrugada desta segunda-feira (21), após o filho, de 44 anos, chegar em casa esfaqueado e todo ensanguentado.

O caso ocorreu no Parque Pirineus, região Norte de Anápolis, por volta das 02h50, quando a vítima tentava voltar para a residência em que vive com a mãe, depois de ingerir bebidas alcoólicas.

Informações preliminares apontam que ele estaria com um grupo de conhecidos e, por algum desentendimento, essas pessoas teriam espancado o homem no meio da rua e o golpeado com uma faca.

Quando os bombeiros chegaram no endereço da vítima, ele apresentava vários cortes de arma branca no rosto e traumas na região do tórax e abdômen.

O homem precisou ser encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA). Nesta manhã (21), a unidade informou ao Portal 6 que ele está consciente, orientado e estável.

Policiais militares também chegaram a ser acionados no HUANA ainda na madrugada, mas não conseguiram colher nenhuma informação sobre os autores do crime porque a vítima estava muito embriagada.