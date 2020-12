A tarde desta segunda-feira (21) está sendo de animação em Goiânia por causa da inauguração da Casa de Vidro Antônio Poteiro.

Localizada no Jardim Goiás, o equipamento deve abrigar as mais variadas manifestações artísticas e culturais, além de ser um novo cartão postal da região Leste da capital.

Idealizada pela ainda primeira dama Iris Araújo, a Casa de Vidro foi bancada por emendas parlamentares e demorou mais de uma década para ser concluída.

“Esse centro cultural representa, antes de mais nada, o desejo da classe ligada à cultura em Goiânia, um projeto que contribuirá sobremaneira para a integração da nossa sociedade, para a formação dos nossos jovens e de toda população”, disse a ex-deputada.

Estrutura e divisões

O projeto tem uma área total de 2.305,45 m² e foi concebido para ser todo de vidro, mas precisou ser adaptado ao clima de Goiânia.

A fachada é de pedra e, junto com um espelho d’água, forma a entrada principal.

No local há espaço para exposições, sala para atividades de imersão, sala multiuso, auditório para 216 pessoas com palco, dois camarins com coxia, café/bar, deck café e até uma biblioteca virtual.