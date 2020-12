Policiais militares tiveram de se deslocar até o extremo Sul de Anápolis, neste domingo (20) para registrar um caso que, por pouco, não terminou em uma tragédia.

O Portal 6 apurou que a corporação recebeu a denúncia de que uma jovem, de 29 anos, estava sendo agredida pelo marido e só não teria sido esfaqueada porque conseguiu correr para fora de casa.

No local, a vítima contou para os agentes que foi ameaçada e xingada com palavrões pesados porque o companheiro estava bêbado e com ciúmes.

Ainda afirmou que o homem chegou a pegar uma faca e, por isso, precisou fugir para não ser gravemente ferida.

No entanto, a moça alegou não ter sido agredida fisicamente desta vez. Confirmou apenas que já recebeu socos no olho há algum tempo e que as ameaças de morte fazem parte da rotina do casal.

A reportagem também descobriu que os dois tiveram de ser levados à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos.

A vítima até pediu uma medida protetiva de urgência, mas não quis representar criminalmente contra o marido pelas ameaças e injúrias que sofreu.