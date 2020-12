Weslania Silva usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (21) para pedir justiça. Em vídeo, ela contesta a decisão da juíza Laryssa de Moraes Camargos de conceder liberdade ao motorista que atropelou e matou o filho dela, Dielinton Haryell Silva Roque, de 16 anos, na última sexta-feira (18).

Desesperada e aos prantos, a mulher afirma que tem fé e não ficará calada enquanto Ascânio Dias da Cunha, de 79 anos, não volte para a cadeia.

“Eu exijo a justiça pelo meu filho. Meu filho morreu. Para que serve a Justiça no Brasil? Prende um dia e solta no outro. Como fica eu? Ele está lá com o filho dele, com o neto dele. E será que foi ele mesmo que matou, até chegar ao ponto de ir no ato em que ele fez de matar meu filho e ver a cena, o sofrimento da família? Eu não aceito”, disse.

“Vocês têm filho? Sabem a dor da mãe de perder um filho por imprudência? A senhora juíza tem filho? [Sabe] a dor de saber que tem um assassino na rua? É a dor de uma mãe que nunca mais vai ser seu filho”, acrescentou.

A genitora de Dielinton também pediu ajuda para fazer alguma manifestação para fechar o trecho em que o atropelamento aconteceu.

“Nunca mais meu filho vai pedir uma pizza pra mim. Eu exijo que ele volte pra cadeia e pague pelo que fez. Tenho fé que ele vai pra cadeia. Eu peço pelo amor de Deus, me ajudem. Vamos colocar esse assassino na cadeia, que teve capacidade de matar e ver meu filho morto ainda”.

Navegue pelo assunto Idoso que matou adolescente em Anápolis e não prestou socorro é solto Magistrada que proferiu a decisão, no entanto, impôs regras que ele terá de cumprir para não voltar à cadeia