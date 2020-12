O final de ano, repleto de festividades, é tradicionalmente conhecido por ser uma época de presentear as pessoas amadas que moram perto ou longe.

No entanto, há muitas famílias que enfrentam dificuldades na hora de enviar um pacote para parentes ou amigos que vivem em outros países, devido aos preços altos e demora nos prazos.

Indo na contramão desses problemas, a DHL, considerada uma das maiores empresas de logística do mundo, oferta valores acessíveis e entregas rápidas para os mais variados endereços do mundo.

Para os Estados Unidos, por exemplo, documentos com até 500g custam apenas R$ 130 para serem mandados, enquanto caixas de até 1 Kg têm o valor aproximado de R$ 170.

Em Anápolis, a Blue Money é representante oficial da DHL e coleta os pacotes no endereço dos clientes, garantindo que todos os envios sejam feitos rapidamente, em segurança e com precinhos que cabem no bolso.

Para auxiliar aqueles que trabalham com vendas e utilizam plataformas como Mercado Livre e OLX, a Blue Money também trabalha com descontos especiais.

Para saber mais, basta entrar em contato com a empresa por meio do WhatsApp (062) 99431-5432.

Mais informações sobre os envios da DHL, através da Blue Money, estão disponíveis no Instagram @bluemoneycorrespondente.