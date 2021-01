A tarde deste domingo (03) foi de muita tensão no km 79 da BR-060, em Anápolis.

Isso porque um veículo de passeio acabou fechando uma carreta que levava um carregamento de bananas que, por sua vez, acabou colidindo com outro veículo de carga menor, enquanto tentava fazer uma manobra evasiva.

O impacto fez com que o automóvel menor fosse alçado para fora da pista e com que a carreta tombasse na rodovia.

Vídeo, repercutido pelo Mais Goiás, mostra situação da BR-060 em Anápolis após tombamento de carreta pic.twitter.com/9p7Zyvlvfz — Portal 6 (@portal6anapolis) January 3, 2021

O Portal 6 apurou junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que, apesar da grande confusão e perigosos desdobramentos, ninguém ficou gravemente ferido.

Possível causador de todo o acontecido, o veículo de passeio escapou ileso da situação. Mesmo atingido e jogado para fora da rodovia, o motorista do automóvel de carga também passa bem.

Os maiores danos foram infringidos no condutor da carreta com bananas, que teve lesões no braço e reclamou de dores no corpo e cabeça.

A equipe médica da Triunfo Concebra, concessionária responsável pela rodovia, se mobilizou rapidamente e encaminhou o motorista para uma unidade de saúde, que ainda não foi especificada.

A PRF segue fazendo a manutenção e orientação do trânsito no local, que segue lento.