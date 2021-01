Nota do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) enviada ao Portal 6 no final da tarde deste domingo (03) informa que é estável o quadro clínico do homem, de 48 anos, que foi esfaqueado pela namorada dele.

O ataque aconteceu na noite de sábado (02), em uma residência do Residencial Aldeia dos Sonhos, bairro do extremo Norte de Anápolis.

A quantidade de telefonemas e o relato da gravidade da situação fez com que a Polícia Militar acionasse uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) antes mesmo de chegar ao local.

Lá, a guarnição encontrou a vítima ensanguentada e caída no chão. A namorada, de 55 anos, responsável pela tentativa de homicídio, havia fugido.

O aglomerado de pessoas que se juntou para auxiliar no atendimento do homem conseguiu apontar uma direção aproximada de onde a mulher tinha ido.

Depois de uma longa busca, a equipe a encontrou em uma casa abandonada do bairro, ainda com a faca suja de sangue em mãos.

Ela não respondeu bem à voz de prisão dos PM’s e ofereceu grande resistência, tentando atacar os militares, precisando assim ser contida à força e algemada.

Uma das testemunhas do crime, que estava junto do casal tomando cerveja, explicou que o crime aconteceu depois de uma discussão dos namorados, que terminou com a mulher batendo em ambos com um cassetete e depois esfaqueando o companheiro pelas costas.

A autora foi presa em presa em flagrante na delegacia após ser autuada por tentativa de homicídio, crime inafiançável.

Já a vítima deu entrada no HUANA em estado grave, com suspeita de ter perfurado o pulmão.