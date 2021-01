O boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) desta segunda-feira (04) trouxe o registro de mais três óbitos causados pela Covid-19 na cidade.

Conforme o documento, trata-se de um homem de 37 anos que faleceu no sábado (02) no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves e duas idosas, de 78 e 91 anos, que morreram no domingo (04), no Hospital Evangélico Goiano (HEG).

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, Anápolis já contabilizou 399 óbitos em decorrência da doença.

Novos casos

Nas últimas 24h, um total de 72 novos casos foram confirmados. Eles se somam aos mais de 18 mil que testaram positivo no município. Destas, 17.195 já terminaram o período de quarentena e podem se considerar curados.

Leitos de UTI

Até às 16h30 desta segunda-feira (04), a taxa de ocupação de leitos de UTI reservados exclusivamente para pacientes do município estava em 25%.