Estão abertas as inscrições para o processo seletivo que vai preencher 150 vagas no Programa de Estágio 2021 da Enel Distribuição.

Ao todo, há oportunidades para São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Goiás. Neste último, podem participar os jovens que residam em Anápolis, Goiânia e Formosa.

Todas as etapas da seleção acontecerão pela internet, com dinâmica em grupo e entrevistas individuais. Já o início do trabalho está previsto para o próximo mês de abril.

Os candidatos ainda precisam ter disponibilidade de seis horas por dia e é necessário que estejam há dois anos de formação do ensino superior ou um ano de formação técnica nas áreas de Administração, Engenharias, Ciências Contábeis e Economia.

As inscrições devem ser feitas diretamente no site da Enel. O prazo será encerrado no dia 31 de janeiro.

Além de bolsa auxílio, a companhia também vai fornecer aos selecionados um auxílio transporte e vale refeição.

Ao término do programa, que tem duração de 18 a 24 meses, o objetivo é que os estagiários estejam aptos a participarem de processos seletivos das posições de Técnico ou Analista Jr da Enel.