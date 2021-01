Divino Rodrigues da Silva, de 63 anos, é o ciclista que morreu no início da tarde desta quinta-feira (07), após ser atropelado no Km 102 da BR-060, na altura do Posto Presidente, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que o idoso foi atingido em cheio por um VW Gol que vinha de Goiânia.

Descontrolado, o automóvel saiu da pista e capotou no canteiro da rodovia.

Mãe e filha, ambas moradoras de Anápolis, foram socorridas pela Triunfo Concebra e encaminhadas em estado grave para o Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Por causa do acidente, o trânsito chegou a ficar lento, mas logo foi normalizado.

O caso será remetido à Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) de Anápolis.