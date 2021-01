A cantora Petra, 26, usou as redes sociais para comentar sobre a relação com o pai, Maurício Mattar, 56. Respondendo a seguidores, ela disse que não voltou a falar com ele desde que os dois romperam as relações, há cerca de um ano e meio.

“Não sinto falta, hoje me acostumei”, afirmou. “A única coisa que me deixa pensativa é de que a vida passa e estamos perdendo tempo que não volta mais. Antes por opção dele e agora por minha, mesmo.”

“Mas Deus sabe de todas as coisas e de todo coração, está sendo muito melhor assim”, avaliou. “Certas relações são tóxicas umas para as outras, de ambos os lados. Parem de romantizar o que vocês desconhecem.”

A jovem também revelou que a avó paterna, Liedir Mattar, também deixou de falar com ela. “Infelizmente fui bloqueada no Whatsapp e Instagram há mais de um ano”, disse. “Agora nem sei se fui desbloqueada também.”

Em maio do ano passado, Petra revelou que não tinha uma boa relação com o pai. “A frequência que eu falo com o meu pai é zero. Não falo com o meu pai faz oito meses”, disse ela.

Por conta disso, ela ainda não conseguiu ver a irmã Ilha, que nasceu em 2019. “Também não a vejo, não acompanho, porque meu pai, a gente brigou e a atual mulher dele… Enfim, eles me proibiram de ver a minha irmã.”

Mas essa não é a primeira vez que ela fica sem falar com o pai. “Antigamente quando ficamos sem nos falar da primeira vez, eu era menina, mais nova e fiquei triste. Mas hoje em dia isso me toca de maneira diferente. Não sinto culpa ou arrependimento. Tenho certos entendimentos de relacionamento de um pai com filho que não me afetam mais”, disse.

A influenciadora explicou melhor o que anda acontecendo em sua vida e como a ausência do pai afeta seu dia a dia. “Não ter meu pai na minha vida, hoje em dia quem tem mais a perder talvez seja ele. Mas de jeito maneira eu desgosto dele, sempre vou amar ele e minha irmã. Quero o bem deles e desejo que eles sejam felizes. Não faço questão de tê-los na minha vida nem eles”, completou.

Maurício Mattar casou-se quatro vezes e tem quatro filhos: Luã Mattar, Rayra Gracie Mattar, Petra e a caçula Ilha Mattar.