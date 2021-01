O Corpo de Bombeiros teve de se deslocar ao Parque Residencial das Flores, bairro da região Nordeste de Anápolis, no final da manhã desta sexta-feira (08), para conter as chamas que saíam de uma residência da Avenida João Florentino.

No local, os militares logo perceberam que o incêndio estava restrito à laje e começaram a controlar o fogo.

Todos os objetos que estavam na área tiveram perda total. Além do telhado e do madeiramento, a tubulação de água também ficou comprometida.

Antes de deixar a casa, já com as chamas apagadas, a equipe orientou a proprietária a não retornar para o imóvel até que uma perícia descubra o que originou as chamas.

1 de 3 - + 1. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros) 2. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros) 3. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros)

Ninguém que morava na residência soube apontar as circunstâncias do incêndio.