Uma mulher, de 31 anos, se machucou bastante em um acidente na Avenida Brasil, na altura do Jóquei Clube, região Leste de Anápolis.

Moradora do bairro de Lourdes, ela caiu de bicicleta e teve escoriações e ferimentos no rosto, corte no supercílio e ainda fraturas na região da boca e nos dentes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima contou que uma das sacolas que estava sendo carregada pegou na roda e provocou a queda.

Os militares precisaram levar ela para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

O Portal 6 apurou que o estado é leve e que a mulher deve ser liberada para voltar para casa após passar por procedimentos médicos.