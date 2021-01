Uma equipe do Corpo de Bombeiros teve de se deslocar às pressas até a zona rural de Anápolis, em uma chácara localizada nas proximidades da BR-153, nesta segunda (11), para atender um acidente gravíssimo.

É que um rapaz, que trabalhava como ‘diarista’ de fazendas e não teve a identidade revelada, foi atingido por uma peça de trator enquanto estava embaixo do veículo fazendo uma manutenção.

Como o objeto era muito pesado, a vítima acabou sofrendo um sério traumatismo cranioencefálico (TCE), além de ter ficado com um corte contuso no lado esquerdo do rosto.

Quando os bombeiros chegaram, o trabalhador estava inconsciente e já havia sido retirado debaixo do trator, por isso não foi possível identificar o tamanho ou o peso da peça que provocou os ferimentos.

De imediato, os militares colocaram o rapaz na ambulância e encaminharam para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

A reportagem tentou contato com a unidade para saber qual o quadro clínico do paciente. No entanto, como o nome completo dele não foi divulgado, o hospital não pôde emitir o boletim médico.